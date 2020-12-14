Япония назвала символом 2020 года иероглиф «тесный»
Иероглиф на листе японской бумаги размером 1,3 на 1,5 метра написал настоятель буддистского «Храма Чистой воды» в Киото Сэйхан Мори. Он является инициатором конкурсов на определение символа года. Прямую трансляцию события вело японское общественное телевидение, сообщил ТАСС.
Выбор этого символа связан с пандемией коронавируса и популярным на фоне эпидемии выражением «мицу, но мицу». На письме его обозначают иероглифами «три» и «тесный». Фраза — краткий вариант трех словосочетаний: «тесные пространства с большим скоплением людей», «замкнутые помещения с плохой вентиляцией» и «тесные контакты между людьми». Во всех трех присутствует иероглиф «тесный».
Именно тесных пространств, большого скопления людей и контактов между ними просят избегать власти Японии. Данное выражение часто можно услышать во время выступлений чиновников. В городах развешаны плакаты с изображением «мицу, но мицу». На них японцев призывают соблюдать меры предосторожности.
Пока весь мир продолжает борьбу с коронавирусом, Япония вынуждена бороться еще и с птичьим гриппом. Новый очаг нашли в префектуре Сига.