Япония назвала символом 2020 года иероглиф «тесный»

Иероглиф, который переводится как «тесный» или «близкий», провозглашен в Японии символом уходящего года. Об этом объявила Японская федерация проверки иероглифических навыков по результатом голосования жителей страны.

Иероглиф на листе японской бумаги размером 1,3 на 1,5 метра написал настоятель буддистского «Храма Чистой воды» в Киото Сэйхан Мори. Он является инициатором конкурсов на определение символа года. Прямую трансляцию события вело японское общественное телевидение, сообщил ТАСС.

Выбор этого символа связан с пандемией коронавируса и популярным на фоне эпидемии выражением «мицу, но мицу». На письме его обозначают иероглифами «три» и «тесный». Фраза — краткий вариант трех словосочетаний: «тесные пространства с большим скоплением людей», «замкнутые помещения с плохой вентиляцией» и «тесные контакты между людьми». Во всех трех присутствует иероглиф «тесный».

Именно тесных пространств, большого скопления людей и контактов между ними просят избегать власти Японии. Данное выражение часто можно услышать во время выступлений чиновников. В городах развешаны плакаты с изображением «мицу, но мицу». На них японцев призывают соблюдать меры предосторожности.

Пока весь мир продолжает борьбу с коронавирусом, Япония вынуждена бороться еще и с птичьим гриппом. Новый очаг нашли в префектуре Сига.