Япония назвала приоритеты в отношениях с Россией

В Токио высоко оценивают важность российско-японских отношений. Развитие сотрудничества с РФ Япония планирует с учетом собственных государственных интересов.

Генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като заметил, что контакты между двумя странами нужно развивать в различных областях, включая вопрос мирного договора, экономике и культуре. Его слова привел ТАСС.

«Мы по-прежнему придаем серьезное значение отношениям с Россией, в этом нет никаких изменений», — сказал Кацунобу Като.

Говоря о темах, которые японский премьер Есихидэ Суга намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным, он добавил, что в своих намерениях Токио руководствуется «собственными государственными интересами».

Япония, обратил внимание Като, по-прежнему стремится подписать мирный договор и решить территориальный вопрос.

Сейчас в стране согласовывают и прорабатывают возможность организации телефонных переговоров с лидерами различных государств, в том числе и России.

Бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ объяснил, чем обусловлена отсрочка заключения мирного договора с РФ .