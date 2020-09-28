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    28 сентября 2020, 08:04

    Япония назвала приоритеты в отношениях с Россией

    Александра Ломейко

    В Токио высоко оценивают важность российско-японских отношений. Развитие сотрудничества с РФ Япония планирует с учетом собственных государственных интересов.
    Япония назвала приоритеты в отношениях с Россией

    Генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като заметил, что контакты между двумя странами нужно развивать в различных областях, включая вопрос мирного договора, экономике и культуре. Его слова привел ТАСС.

    «Мы по-прежнему придаем серьезное значение отношениям с Россией, в этом нет никаких изменений», — сказал Кацунобу Като.

    Говоря о темах, которые японский премьер Есихидэ Суга намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным, он добавил, что в своих намерениях Токио руководствуется «собственными государственными интересами».

    Япония, обратил внимание Като, по-прежнему стремится подписать мирный договор и решить территориальный вопрос.

    Сейчас в стране согласовывают и прорабатывают возможность организации телефонных переговоров с лидерами различных государств, в том числе и России.

    Бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ объяснил, чем обусловлена отсрочка заключения мирного договора с РФ .

    Новости SMI.FM