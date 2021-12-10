Япония направит 500 тысяч долларов для помощи мигрантам в Белоруссии

Правительство Японии решило оказать гуманитарное содействие Белоруссии и передать Международной организации по миграции (МОМ) 500 тысяч долларов на улучшение жизни в стране в условиях приграничного кризиса. Сообщение МИД Японии разместил на своем официальном сайте.

В тексте сказано, что деньги решено направить для оказания гуманитарной помощи жителям страны, а именно их отдадут на закупку продовольствия, медицинских товаров, одежды и средств защиты мигрантам. Однако вложения будут переданы и для поддержки тех, кто в принципе находится в Белоруссии в уязвимом положении, в частности в граничащих с ЕС районах.

Мигранты начали в большом количестве подходить к белорусско-польской границе в начале ноября. Они стали пытаться через границу и впоследствии Польшу попасть на территорию Евросоюза. Польские силовики стараются пресечь нелегальные перемещения, задерживая прорывающихся и депортируя их обратно в Белоруссию или отправляя в специальные центры под охрану.