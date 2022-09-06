Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

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Власть
06 сентября 2022, 06:22
Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска
Мир
06 сентября 2022, 05:50
СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию
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Мир
06 сентября 2022, 05:12
Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД
Общество
06 сентября 2022, 04:58
Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»
Общество
06 сентября 2022, 04:53
Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год
Мир
06 сентября 2022, 04:36
Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером
Спецоперация
06 сентября 2022, 04:33
ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области
Мир
06 сентября 2022, 04:19
Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле
Мир
06 сентября 2022, 04:12
Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма