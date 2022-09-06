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Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Япония направила России протест из-за отмены безвизового режима посещения Курил

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Власти Японии направили России протест в связи с решением Москвы о прекращении действия соглашения об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Его слова передало РИА «Новости».

«Нами был направлен решительный протест в связи с этим решением», — пояснил он.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси считает позицию России «абсолютно необоснованной и недопустимой». В защиту своей страны дипломат добавил, что в Токио ввели санкции в отношении Москвы в связи с ситуацией на Украине.

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«По состоянию на сейчас, мы не получали никаких предварительных оповещений от России относительно данного вопроса», — подытожил Хаяси.

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Япония вслед за многими западными государствами поддержала антироссийские санкций. В марте МИД РФ сообщил об ответных мерах в адрес Токио.

В связи с недружественной политикой со стороны Японии Россия приняла решение отменить ведение переговоров по мирному договору, а также прекратить безвизовые поездки японцев на Курилы. Документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Япония

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