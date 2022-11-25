Мир 25 ноября 2022, 05:35 Япония начнет разрабатывать ракеты дальностью до 3 тысяч километров «Майнити»: Япония изучает вопрос о разработке ракет дальностью до трех тысяч километров РИА «Новости»

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Власти Японии изучают вопрос о разработке новых управляемых ракет — их дальность будет достигать трех тысяч километров. Планируется, что такие ракеты будут размещать в различных частях страны, в том числе на Хоккайдо, сообщила газета «Майнити».

Сейчас в Японии есть ракет, дальность которых немного превышает 100 километров. Речь идет про «противокорабельные ракеты типа 12».Токио планирует модернизировать их, чтобы увеличить дальность полета более чем до тысячи километров. Работы будут проводить в рамках плана по повышению обороноспособности страны.

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Кроме того, Япония задумалась о возможной разработке новых ракет — в том числе и гиперзвуковых — дальность которых достигнет две и три тысячи километров. По данным издания, их будут размещать на островах Нансэй (ориентировочно в 2026 году), на острове Хонсю (временные рамки неизвестны) и на северном острове Хоккайдо (в середине 2030-х годов).

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