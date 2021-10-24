Япония наблюдала за совместным патрулированием кораблей России и Китая

Токио внимательно следило за совместным патрулированием западной части Тихого океана, которое провели российские и китайские военные корабли. Москва заявила, что совместные учения призваны усилить стратегическое партнерство двух стран. Операция стала частью сотрудничества России и Китая, но не была направлена против третьих стран.

По данным Reuters, в Японии внимательно наблюдали за перемещениями патрулей. Официальный Токио сообщил, что группа из 10 кораблей прошла через пролив Цугару, разделяющий главный остров Японии и северный Хоккайдо. Эти воды считаются международными.

Представители министерства обороны Японии заявили, что российские и китайские суда также прошли через пролив Осуми у южной японской префектуры Кагосима.

Иностранным кораблям разрешено проходить через оба пролива. Они являются международными водными путями. Но министерство обороны Японии заявило, что будет следить за передвижениями военно-морских сил России и Китая, так как находит их «необычными».

Накануне СМИ сообщили, что британские спецслужбы создали специальный «банковский» отдел, который изучает международные потоки капитала и ситуацию на сырьевых рынках. Эксперты будут бороться с Россией и Китаем, ограничивая их доступ к финансам.