Власти Японии намерены лишить Россию статуса страны, на которую распространяется режим наибольшего благоприятствования в торговле. Об этом сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на источники.

Ожидается, что правительство объявит об этом решении в среду.

Режим наибольшего благоприятствования означает, что при торговле с конкретным государством страны пользуются одинаковыми льготами и привилегиями.

Президент США Джо Байден объявил о подобных мерах на прошлой недели. Вместе с этим лидеры стран «Большой семерки» выступили с совместным заявлением, в котором пообещали лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле.

Эти меры означают, что российский импорт в эти страны будет облагаться более высокими тарифами.

В рамках санкций в связи с российсой операцией на Украине правительство Японии уже ввело ограничения на экспорт полупроводников и другой высокотехнологичной продукции в Россию. Также санкции коснулись некоторых российских политиков и бизнесменов, в частности председателя КПРФ Геннадия Зюганова.