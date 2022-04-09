Батальон «Азов»* больше не является для Японии террористической организацией. Об этом заявила Служба безопасности (СБ) страны. Сообщение ведомства процитировало РИА «Новости».

Ранее Япония внесла «Азов»* в справочник по международному терроризму за 2021 год. СБ страны сказала, что он «представляет собой компиляцию информации из японских и зарубежных СМИ, а также отчетов исследовательских институтов, поэтому не включает независимую оценку».

«В последнее время наблюдаются случаи, когда публикуется фактически ошибочная информация о том, что Следственное управление общественной безопасности якобы признало батальон „Азов“* неонацистской организацией. Мы сожалеем о возникновении этой ситуации», — заявили в СБ Японии.

«Азов»* на протяжении восьми лет бесчинствует на территории Донбасса. Националисты унижают и убивают русскоязычное население региона. Защитники интересов Донбасса все это время пытаются противостоять «Азову»*. Чтобы окончательно прекратить притеснение русскоязычного населения Донбасса и Украины, РФ 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации.

* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.