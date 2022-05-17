Япония и Великобритания построят замену истребителю F-2

Японская армия получит к 2035 году новый истребитель. Замену F-2 местные инженеры создадут в сотрудничестве с британскими коллегами, сообщил телеканал NHK.

Соглашение о сотрудничестве будет подписано до конца года, но работы над двигателем уже начались — японская компания из области тяжелого машиностроения IHI Corporation и британский Rolls-Royce трудятся с января. Планируется, что они займутся не только двигателем, но и фюзеляжем. Техподдержку окажет американская компания Lockheed Martin.

Надзор над проектом и разработку фюзеляжа ведет Mitsubishi Heavy Industries. В качестве партнера компания рассматривает британское оборонное предприятие BAE Systems.

Японские инженеры возглавили разработку истребителя впервые за 40 лет. Его введут в эксплуатацию, когда начнется списание парка самолетов F-2.