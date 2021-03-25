Япония и Южная Корея собрали экстренное заседание из-за запуска ракет КНДР

Совет безопасности Японии и Совет национальной безопасности Южной Кореи устроили экстренное заседание после появления информации о запуске ракет Северной Кореи. Об этом сообщил ТАСС.

По данным Daily Storm, премьер-министр Японии Есихидэ Суга раскритиковал испытания. Он отметил, что это угрожает безопасности Японии. Представитель администрации президента Южной Кореи Кан Мин Сок рассказал, что 25 марта будет проведено внеочередное заседание Совета национальной безопасности. «Эта деятельность подчеркивает угрозу, которую противозаконная оружейная программа КНДР представляет для соседних стран и мирового сообщества», — отметил представитель Минобороны США.