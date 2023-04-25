Мир 25 апреля 2023, 00:43 Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию — СМИ FT: Япония и ЕС выступили против предложения США о полном запрете экспорта в Россию Pxhere

Читать 360tv в

Япония и страны ЕС выступили против предложения США странам G7 о запрете всего экспорта в Россию. Как указала газета The Financial Times со ссылкой на источники, представители Японии и стран Евросоюза назвали такой шаг невозможным.

«С нашей точки зрения, это просто невыполнимо», — привела газета слова одного из своих источников.

Реклама

По информации двух чиновников, такое предложение США сделали на фоне растущего разочарования Вашингтона существующей системой, позволяющей России продолжать импортировать технологии Запада.

Заявление включает в себя обещание заменить режим секторальных санкций против России полным запретом на экспорт с несколькими исключениями, указано в материале. К ним будут относиться сельскохозяйственная, медицинская и некоторая другая продукция. Само заявление готовится к встрече лидеров «Большой семерки», которая пройдет в Хиросиме в мае.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии в Люксембург на встречу глав МИД ЕС заявил, что Евросоюз пока не готов представить новый пакет санкций против России.