Японские СМИ сообщили о готовящейся высылке российского дипломата | 360°

Мир 04 октября 2022, 05:11 Поделиться Telegram

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Viber Японские СМИ сообщили о готовящейся высылке российского дипломата Газета «Емиури»: Япония может выслать российского дипломата YouTube

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Японские власти рассматривают возможность высылки дипломата одного из российских представительств после задержания во Владивостоке консула Мотоки Тацунори. Об этом сообщила газета «Емиури» со ссылкой на свои источники.

«Ведется согласование в направлении высылки одного российского консула из страны. Предполагается, что российская сторона будет вскоре оповещена», — сообщили японские СМИ.

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ФСБ России 26 сентября сообщила о задержании японского консула с поличным при получении за денежное вознаграждение актуальных сведений о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, Мотоки Тацунори интересовался последствиями западных санкций на экономику Приморья. Силовое ведомство распространило видео, на котором дипломат признает свою вину в нарушении законодательства России.

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Задержанный покинул российскую территорию через два дня после инцидента, поскольку его объявили персоной нон грата. Японская сторона пожаловалась на то, что действия сотрудников ФСБ якобы не соответствовали Венской конвенции о консульских отношениях. Россия заявила Японии протест из-за незаконной деятельности Тацунори.

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