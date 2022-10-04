Японские СМИ сообщили о готовящейся высылке российского дипломата | 360°

Все новости

Мир

04 октября 2022, 05:11

Японские СМИ сообщили о готовящейся высылке российского дипломата

Мир

04 октября 2022, 05:10

Власти Южной Кореи предупредили о решительном ответе на запуск ракеты КНДР

Реклама

Мир

04 октября 2022, 04:46

Воздушную тревогу включили в Японии после запуска баллистической ракеты КНДР

Знаменитости

04 октября 2022, 04:37

Маск призвал Зеленского избежать угрозы всему миру

Общество

04 октября 2022, 04:08

Российскому общепиту предложат новые правила работы

Мир

04 октября 2022, 04:06

Куба захотела начать прием карт «Мир» до конца года

Деньги

04 октября 2022, 03:54

Центробанк решил бороться с уловками застройщиков в России

Власть

04 октября 2022, 03:30

Минстрой рассказал о восстановлении новых российских регионов

Мир

04 октября 2022, 03:26

Трамп захотел отсудить у CNN почти полмиллиарда долларов за клевету

Мир

04 октября 2022, 05:11

Японские СМИ сообщили о готовящейся высылке российского дипломата

Газета «Емиури»: Япония может выслать российского дипломата

Читать 360tv в

Японские власти рассматривают возможность высылки дипломата одного из российских представительств после задержания во Владивостоке консула Мотоки Тацунори. Об этом сообщила газета «Емиури» со ссылкой на свои источники.

«Ведется согласование в направлении высылки одного российского консула из страны. Предполагается, что российская сторона будет вскоре оповещена», — сообщили японские СМИ.

Реклама

ФСБ России 26 сентября сообщила о задержании японского консула с поличным при получении за денежное вознаграждение актуальных сведений о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, Мотоки Тацунори интересовался последствиями западных санкций на экономику Приморья. Силовое ведомство распространило видео, на котором дипломат признает свою вину в нарушении законодательства России.

Реклама

Задержанный покинул российскую территорию через два дня после инцидента, поскольку его объявили персоной нон грата. Японская сторона пожаловалась на то, что действия сотрудников ФСБ якобы не соответствовали Венской конвенции о консульских отношениях. Россия заявила Японии протест из-за незаконной деятельности Тацунори.

Япония

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама