Японии запретила экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования

Япония вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию. Это делается в рамках нового пакета санкций, который вводится на фоне обстановки на Украине. Такая информация содержится в пресс-релизе японского министерства иностранных дел.

Ранее японский МИД опубликовал некоторые детали нового пакета санкций в отношении России и Белоруссии. Под санкции попали еще несколько влиятельных россиян, в санкционном списке двадцать лиц из РФ. В том числе, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Также санкции введены против 12 жителей Белоруссии, сообщило РИА «Новости».

Кроме того, Япония вводит запрет на экспорт для минобороны Белоруссии, в том числе для ВС этой страны и правоохранительных органов. Под запретом окажутся товары общего назначения в том случае, если они могут быть использованы для укрепления военного потенциала страны.