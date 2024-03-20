Мир 20 марта 2024, 13:54 Японии пригрозили «адекватным ответом» на новые антироссийские санкции МИД: Россия адекватно ответит на новый пакет санкций со стороны Японии Unsplash

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Антироссийские санкции навредят самой Японии. Россия ответит на введение новых ограничений, заявил РИА «Новости» исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД Сергей Жесткий.

Расширение черного списка физлиц и новые экспортные ограничения, по мнению дипломата, утвердили наспех. Он заявил, что японское правительство торопилось выпустить в начале марта документ по итогам онлайн-саммита G7. Сергей Жесткий заявил, что объявленные санкции нецелесообразны и ударят по самой Японии, например, лишат ее российских алмазов.

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«В любом случае подобные нелегитимные действия, как это неоднократно бывало ранее, не останутся без адекватного ответа», — сказал он.

Правительство Японии объявило о введении санкций против 12 физических лиц и 36 компаний. В черный список попали омбудсмены Чечни, Калужской и Ростовской областей, конструкторское бюро «Новатор», концерн «Калашников» и предприятие «Атомфлот».