Японец выманил подарки на мнимое день рождения у 35 девушек. Видео

Японская полиция арестовала 39-летнего Такаси Миянаву, который встречался как минимум с 35 девушками. Каждой из них он называл новую дату своего дня рождения, чтобы получить подарок. Он сумел выманить у них денег и одежды на 925 долларов.

Как стало известно Japan Today, у мужчины нет постоянной работы и места жительства. Со своими жертвами он знакомился, когда продавал насадки для душа и прочее оборудование в качестве сотрудника маркетинговой компании. Каждой из девушек он обещал не только романтические отношения, но и намекал на возможный брак.

Прессе удалось раздобыть фотографии, на которых поклонницы Миягавы держат в руках торты и таблички с надписью «С днем рождения!». Судя по всему, они о существовании друг друга не догадывались.

Однако постепенно женщины прозрели и обратились в полицию в феврале прошлого года. На днях жулик был арестован по обвинению в мошенничестве.

Старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Андрей Полянский сообщил, что мошенники на сайтах знакомств обычно действуют по однотипной схеме. Они рассказывают о внезапной болезни и намекают, что им не хватает денег на лечение в надежде на то, что их пожалеют.