Японец создал обручальное кольцо из обрезков своих ногтей. Видео

Мужчина снял ролик, в котором поэтапно показал, как изготовил камень для обручального кольца из-подручных материалов. Японец на протяжении года собирал обрезки ногтей, поместил их в блендер, затем засыпал получившуюся смесь в кофемолку. После этого он смешал порошок с водой и поместил в духовку на полтора часа.

Далее японец уложил темную субстанцию в специальную формочку. После застывания он отшлифовал так называемый бриллиант и вставил его в серебряное кольцо, которое также сам изготовил.