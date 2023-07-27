Мир 27 июля 2023, 05:03 Японец снимал видео под юбками школьниц с помощью грузовика Oddity Central: японец установил на грузовик камеры и снимал видео под юбками школьниц Freepik

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Японец из города Киото установил под днищем грузовика камеры и снимал видео под юбками школьниц во время движения по улицам. Подробности рассказала газета Oddity Central.

О противоправных действиях 44-летнего японца в полицию сообщила его знакомая. Правоохранительные органы установили слежку и заметили, что мужчина медленно ездит по узким улицам рядом со школами на грузовике службы доставки. При досмотре автомобиля полицейские обнаружили четыре камеры, прикрепленные к днищу грузовика и направленные объективами вверх.

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Правоохранителей не удовлетворил ответ мужчины, что он искал парковку, к тому же это не объясняло наличие камер. Полицейские обыскали дом подозреваемого и нашли жесткие диски с вуайеристскими видео. Подобные съемки японец делал более 11 лет. Правоохранители считают, что среди тысяч потерпевших могут быть ученицы начальной и старшей школы.

Житель Сингапура угодил в тюрьму на восемь месяцев за съемку сексуальных утех с женщинами без их согласия. Вуайерист погорел, когда начал снимать свою новую подругу на мобильный телефон без ее согласия. Девушка подала заявление в полицию.