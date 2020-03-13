Японец с коронавирусом нарушил карантин, чтобы заражать окружающих
Японец, заразившийся коронавирусом, решил прервать карантин и пошел в бары, чтобы заразить других людей. В этом он сам признался своей семье, с которой живет в одной квартире. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным сайта «Экспресс-газета», ему это удалось. Мужчина заразил девушку, которая работала в одном из баров. Кроме того, он сам рассказал ей о заболевании, после чего сотрудники вызвали полицию и врачей. Пострадавшей сделали тест на коронавирус, и он оказался положительным.
Какое наказание ожидает преступника, пока не известно.