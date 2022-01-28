Японец ранил двоих врачей и 12 часов удерживал в заложниках третьего

Мужчина в Японии взял в заложники врача и почти 12 часов удерживал его в своем доме, который расположен неподалеку от Токио. Об этом сообщило издание NHK: мужчину просто решили навестить медики, чтобы проведать его после смерти родственника и удостовериться, что он в порядке.

Однако реакция мужчины оказалась неадекватной. Когда к нему пришли три врача, сначала он выстрелил в лицо одному из них. Другому он распылил в глаза перцовый баллончик. Третьего японец решил взять в заложники и насильно завел его в свой дом.

Из-за этой истории власти забили тревогу. Они эвакуировали жителей всех близлежащих домов. Отменили занятия в трех школах, которые находятся недалеко от места проживания злоумышленника. Всю ночь полицейские проводили с мужчиной переговоры, однако он так и не выдвинул никаких требований. Причины его поступка пока так и не ясны.

В итоге задержать мужчину удалось только на следующее утро, однако врач, которого он удерживал, не подавал признаков жизни. Позже врачи установили, что медик находился в состоянии остановки сердца и легких — так в Японии сообщают о тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.