Японец попытался залезть в дом к матери мужа бывшей принцессы

Японца арестовали в префектуре Канагава после того, как он пытался незаконно проникнуть в дом, где проживает свекровь бывшей принцессы Мако. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Все произошло в среду в Йокогаме. Молодой человек хотел незаконно проникнуть на территорию ЖК, где находится квартира матери Кэя Комуро — мужа бывшей принцессы Мако, которая является старшей дочерью наследного принца Анисино. Была ли супружеская пара дома в этот момент, неизвестно.

Бывшая принцесса Мако и простолюдин Кэй зарегистрировали свой брак 26 октября.

Арестованному около 20 лет. Он нигде не работает. По данным правоохранительных органов, ему удалось перелезть через стену и проникнуть на территорию комплекса. Но его заметили жильцы, которые тут же обратились в полицию.

Тем временем стало известно о смерти Тацухико Кавасимы — 81-летнего дедушки Мако и отца наследной принцессы Кико. По данным Kyodo, он скончался в больнице. О госпитализации Кавасимы стало известно 19 октября, но диагноз не уточнялся. Агентство отметило, что Мако навещала деда в больнице, куда приходила с Кэем.