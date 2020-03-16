    16 марта 2020, 10:43

    Японец получил смертный приговор за убийство 19 человек в доме инвалидов

    Ольга Ситникова

    В японском городе Йокогама Сатоси Уэмацу осудили за убийство 19 человек в доме инвалидов. За преступления в июле 2016 года он получил смертный приговор. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на агентство Киодо.

    «Он отнял жизни 19 человек, даже по сравнению с другими убийствами это страшное преступление», — подчеркнул судья.

    В городе Сагамихара злоумышленник с ножом атаковал постояльцев в заведении для людей с ограниченными умственными возможностями. На момент происшествия в учреждении было 150 пациентов 18-75 лет. От действий осужденного скончались 19 человек, 20 других пострадали.

    В течение трех лет обвиняемый работал в лечебнице, однако за несколько месяцев до преступления уволился.

    Сатоси Уэмацу пояснил, что решил убить инвалидов, чтобы избавить их от мучений.