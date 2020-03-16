Японец получил смертный приговор за убийство 19 человек в доме инвалидов
В японском городе Йокогама Сатоси Уэмацу осудили за убийство 19 человек в доме инвалидов. За преступления в июле 2016 года он получил смертный приговор. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на агентство Киодо.
«Он отнял жизни 19 человек, даже по сравнению с другими убийствами это страшное преступление», — подчеркнул судья.
В городе Сагамихара злоумышленник с ножом атаковал постояльцев в заведении для людей с ограниченными умственными возможностями. На момент происшествия в учреждении было 150 пациентов 18-75 лет. От действий осужденного скончались 19 человек, 20 других пострадали.
В течение трех лет обвиняемый работал в лечебнице, однако за несколько месяцев до преступления уволился.
Сатоси Уэмацу пояснил, что решил убить инвалидов, чтобы избавить их от мучений.