Януковича заочно арестовали в Киеве по делу об узурпации власти

Он уверен, что следователи знают, где живет Янукович. Сам бывший президент не раз обращался с просьбой допросить его, но никакого ответа от прокуратуры не поступало.

«Место проживания Виктора Януковича указано, десятки его обращений с просьбой провести с его участием следственные действия, в частности допросы, очные ставки и другие мероприятия, направленные на установление истины, остаются без ответа и без реагирования Генпрокуратуры», — заявил Сердюк.

По его словам, у защиты Януковича достаточно доказательств того, что дело против экс-президента сфальсифицировано и выгодно тем, «кто поддерживал события на Майдане со стороны западных спонсоров и кураторов этого процесса».

Виктор Янукович, будучи президентом Украины, в 2010 году добился восстановления президентской республики. В ноябре 2013 года в Киеве начались митинги из-за приостановки переговоров с Евросоюзом. Акции повторились и в феврале 2014 года — тогда погибли около 80 человек. После этого Янукович покинул страну.