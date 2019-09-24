Янукович приготовился вернуться на Украину
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«Он сейчас находится на территории Российской Федерации, временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом — это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти и государственном перевороте — сейчас выполняются», — заявил Сердюк. Его слова привел украинский «5 канал».
Председатель Генпрокуратуры Украины Руслан Кравченко в свою очередь уверен, что суд первой инстанции — Оболонский суд Киева — вынес справедливый приговор в отношении четвертого президента страны. Такое мнение он высказал в ходе заседания Апелляционного суда.
«Позиция стороны обвинения — неизменна: мы уверены в своей победе, потому что считаем, что приговор Оболонского райсуда города Киева — мотивированный и законный», — заявил государственный обвинитель.
Оболонский районный суд Киева в январе 2019 года вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о государственной измене. Суд заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет. Частные адвокаты подсудимого, а также государственный защитник Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на решение суда.
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Янукович ранее заявлял, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был «политическим заказом». Он добавил, что на судей по его делу оказывалось «беспрецедентное» давление.
В июле 2019 года Европейский суд снял санкции с Януковича. По словам адвоката Александра Горошинского, суд подтвердил, что уголовное преследование Януковича на Украине является политически мотивированным.