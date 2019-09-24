Янукович приготовился вернуться на Украину

Четвертый президент Украины Виктор Янукович приготовился вернуться на родину. Об этом сообщил адвокат Виталий Сердюк после заседания Апелляционного суда Киева, где разбирают семь жалоб адвокатов на приговор бывшему главе государства. Сейчас Янукович живет в России.

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«Он сейчас находится на территории Российской Федерации, временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом — это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти и государственном перевороте — сейчас выполняются», — заявил Сердюк. Его слова привел украинский «5 канал».

Председатель Генпрокуратуры Украины Руслан Кравченко в свою очередь уверен, что суд первой инстанции — Оболонский суд Киева — вынес справедливый приговор в отношении четвертого президента страны. Такое мнение он высказал в ходе заседания Апелляционного суда.

«Позиция стороны обвинения — неизменна: мы уверены в своей победе, потому что считаем, что приговор Оболонского райсуда города Киева — мотивированный и законный», — заявил государственный обвинитель.

Оболонский районный суд Киева в январе 2019 года вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о государственной измене. Суд заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет. Частные адвокаты подсудимого, а также государственный защитник Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на решение суда.

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Янукович ранее заявлял, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был «политическим заказом». Он добавил, что на судей по его делу оказывалось «беспрецедентное» давление.

В июле 2019 года Европейский суд снял санкции с Януковича. По словам адвоката Александра Горошинского, суд подтвердил, что уголовное преследование Януковича на Украине является политически мотивированным.