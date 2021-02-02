Янукович пригласил украинских прокуроров в Россию

Бывший президент Украины Виктор Янукович сейчас находится в России. Он обратился в Офис генерального прокурора (ОГП) Украины и Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой к прокурорам приехать к нему для расследования дел Майдана.

«И, несмотря на то, что у ГБР совершенно нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения по „харьковским соглашениям“, Виктор Янукович в очередной раз готов к встрече и максимальному сотрудничеству со следствием для установления и наказания виновников преступлений 2014 года», — приводит «Интерфакс» текст сообщения пресс-службы адвокатского объединения Aver Lex.

Янукович подал свое обращение через защиту. В пресс-службе пояснили, что он сейчас находится в России и на Украине знают его точный адрес.

В конце января украинские власти снова предъявили Януковичу обвинение в государственной измене. Следствие считает, что подписанные в Харькове в 2010 году Москвой и Киевом соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России нанесли вред суверенитету и территориальной целостности Украины.