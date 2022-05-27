Политика украинских властей приведет к тому, что страна лишится государственности. Ее экс-президент Виктор Янукович заявил о «крайней опасности», в которой находится Украина.

Мнение Януковича о будущем Украины распространил в социальных сетях пресс-секретарь политика Брий Кирасир.

«Государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение», — подчеркнул бывший украинский лидер.

Он подчеркнул, что страна рискует не только потерять огромные территории на юге и востоке. Не исключено, что Украине придется пойти на фактическое слияние с Польшей.

«Поскольку возникнет угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет. Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую якобы украинский народ вышел на свой последний майдан», — заявил Янукович.

По его словам, Украине придется сесть за стол переговоров с Россией. Причем к этому шагу страну подтолкнет Запад, в том числе США.

«Ничто не может длиться вечно, и поставки вооружений Украине в данном случае не исключение», — заключил политик.