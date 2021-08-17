Янукович назвал госпереворот на Украине западным проектом

Государственный переворот на Украине в 2014 году — это реализация западного проекта по созданию из страны Антироссии. Это нужно принять как данность, после чего все встанет на свои места. Такое заявление сделал бывший украинский президент Виктор Янукович.

«Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей мягкости. Он был предопределен реализацией проекта „Украина как Антироссия“, и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места», — приводит РИА «Новости» слова Януковича в преддверии 30-летия независимости Украины.

Он подчеркнул, что тогда украинская власть обеспечивала всем полную свободу слова, даже если она угрожала государственным устоям. По словам Януковича, руководство страны в 2014 году оказалось под давлением Запада, а сигналом к незаконному захвату власти и началу антироссийской истерии послужил перенос сроков подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Бывший президент Украины отметил, что его противники любой ценой пытались продавить решение о евроинтеграции, а его последствия их не волновали — ответственность за социально-экономические проблемы возложили бы в любом случае на него.

В июне 2021 года постоянное представительство России при ООН опубликовало сборник документов о государственном перевороте на Украине. Эти материалы доказывают преступный характер смены власти.