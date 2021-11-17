Янукович может получить пожизненный срок
Генеральный прокурор Украины Венедиктова заявила, что Януковичу может грозить пожизненный срок
Государственное бюро расследований Украины завершило расследование дела по событиям Евромайдана. Бывший президент страны Виктор Янукович стал главным фигурантом этого дела. Об этом сообщили «Дни.ру».
Политика и некоторых его сторонников обвинили в создании преступного ОПГ, совершении терактов, превышении полномочий и препятствованию акциям протеста. Теперь Януковичу грозит пожизненный срок. Полиция Украины займется поиском бывшего президента.
«Самые тяжкие из этих статей предусматривают пожизненное лишение свободы», — подчеркнула генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.