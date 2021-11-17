Янукович может получить пожизненный срок

Государственное бюро расследований Украины завершило расследование дела по событиям Евромайдана. Бывший президент страны Виктор Янукович стал главным фигурантом этого дела. Об этом сообщили «Дни.ру».

Политика и некоторых его сторонников обвинили в создании преступного ОПГ, совершении терактов, превышении полномочий и препятствованию акциям протеста. Теперь Януковичу грозит пожизненный срок. Полиция Украины займется поиском бывшего президента.

«Самые тяжкие из этих статей предусматривают пожизненное лишение свободы», — подчеркнула генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.