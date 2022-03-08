Янукович дал совет Зеленскому

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к нынешнему главе Незалежной Владимиру Зеленскому. Янукович призвал его остановить кровопролитие любой ценой, передало РИА «Новости».

Бывший президент, свергнутый восемь лет назад в результате госпереворота, объяснил Зеленскому, каких действий от него ждут на Украине, в Донбассе, а также в России.

«Я хорошо понимаю, что у вас много советчиков, но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения», — обратился Янукович к Зеленскому.

Он добавил, что если Зеленский прислушается к его совету, ему будут благодарны и украинцы, и западные партнеры.

Накануне в Беловежской Пуще состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи заявил, что ожидания от переговоров с украинской стороной не оправдались. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, однако, отметил, что стороны добились неких позитивных сдвигов. Сам Зеленский ранее заявил, что переговоры с РФ будут продолжаться.