«Яндекс.Маркет» начал продавать подержанные сумки Prada

Россияне могут покупать бывшие в употреблении сумки люксовых брендов на «Яндекс.Маркете». Средний ценник на Louis Vuitton, Saint Laurent, Balenciaga и других производителей на маркетплейсе превышает 100 тысяч рублей, сообщили «Ведомости».

Новый раздел с «запрещенкой» появился в сотрудничестве с проектом The Cultt. Он специализируется на проверке оригинальности люксовых вещей и их перепродаже. В будущем в каталоге появятся также одежда и обувь.

«Такие товары позволят заместить ассортимент премиальных брендов, доступность которых сейчас временно ограничена», — объяснили в маркетплейсе.

Доставлять товар будет сам продавец, а не торговая площадка. Сейчас он принимает более тысячи заявок в месяц и рассчитывает благодаря сотрудничеству с «Яндекс.Маркетом» на прирост 25-30%.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил на пленарном заседании Евразийского экономического форума, что россияне смогут привозить дорогие вещи из-за рубежа, сообщил RT. Однако они будут обходиться для них в большую сумму.