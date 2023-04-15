Мир 15 апреля 2023, 17:31 «Яндекс», «Рамблер» и VK подпали под санкции Украины Президент Украины Зеленский ввел санкции против «Яндекса», «Рамблера» и VK РИА «Новости»

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Российские компании «Яндекс», «Рамблер» и VK подпали под санкции, которые ввел президент Украины Владимир Зеленский. В общей сложности ограничительные меры коснулись 254 юридических лиц из России, уточнил ТАСС со ссылкой на указ.

В санкционный список, помимо «Яндекса», VK и «Рамблера», попали «Газпромнефть — цифровые решения», «Газпром автоматизация», группа компаний «Иннотех», Skillbox, производитель интегральных схем «Микрон», научно-технический центр «Хайтэк» и ряд других.

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Ограничения ввели сроком на 10 лет. Они включают в себя, в частности, аннулирование лицензий на территории Украины, блокировку активов, полное прекращение торговых операций и финансовых обязательств с ними.

О введении санкций против российских юрлиц Украина намерена проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других стран. Такое поручение Зеленский дал Министерству иностранных дел. Помимо этого, МИД должен будет поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Зеленский также ввел ограничительные меры против российских спортсменов. В частности, речь идет о гимнасте Артуре Далалояне, фигуристе и хореографе Илье Авербухе и вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.