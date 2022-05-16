«Яндекс» опроверг переезд штаб-квартиры в Израиль

Штаб-квартира «Яндекса» останется в Москве. Компания также не готовит массовый переезд сотрудников в другие страны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Израильское издание Calcalist 16 мая опубликовало письмо сооснователя и гендиректора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа к нескольким членам израильского правительства с просьбой помочь основать в Тель-Авиве штаб-квартиру компании и перевезти сотни программистов, технологов и инженеров.

Однако в компании пояснили, что офис в Тель-Авиве работает много лет. Его специалисты занимаются развитием беспилотных технологий, сервиса Yango и образовательных проектов.

Месяц назад «Яндекс» опроверг РБК другой слух — о разделении компании на российскую и международную. Тогда ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что штаб-квартира международного «близнеца» откроется в Ереване или Тель-Авиве.