«Яндекс» назвал самые популярные сцены из «Друзей»

Сериалу «Друзья» 25 лет. Google добавил в поиск новые пасхалки Подробнее

Оказалось, что больше всего фанаты жалуют Монику. Специалисты определили, что больше всего в поисковой строке появлялось запросов именно про эту героиню. Пользователей интересовали сцены, где девушка «выходит замуж», «танцует», «рассказывает про эрогенные зоны». Также поклонники хотели найти эпизод начала отношений Моники и Чендлера. Фанаты вводили и фразу «переспала с Чендлером».

На втором месте по популярности Рейчел. Пользователи хотели пересмотреть, как она «празднует 30 лет», «рожает», «проигрывает квартиру», а также «беременеет» и «заводит кошку». Что же, вполне неплохой набор запросов.

Сразу за ней идет Росс, который «женится», «носит кожаные штаны» и «идет в солярий». Остальные два момента связаны с покупкой дивана и игрой на синтезаторе.

Несмотря на то, что фанатов интересует связь Моники и Чендлера, сам актер оказался только на четвертом месте по числу запросов в интернете. С ним искали сцену женитьбы, танцев и отношений с Моникой.

Последнюю строчку рейтинга занял Джоуи. Поклонники вспоминали, как он праздновал 30 лет, учил французский и не делился едой.

Сериал «Друзья» вышел 22 сентября 1994 года и завоевал мировую популярность. Сюжет разворачивается вокруг жизни шестерых друзей. Ситком признан одним из лучших комедийных сериалов США.