Ямальские депутаты поддержали закон о чумовом капитале

Депутаты Заксобрания на Ямале поддержали закон о чумовом капитале для кочевников. Он будет выдаваться семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион» со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Артюхова.

Председатель профильного комитета Эдуард Яунгад перед голосованием рассказал основные положения закона. «Рассматриваемым законопроектом предусмотрено законодательное закрепление гарантий по предоставлению данной меры социальной поддержки. Предлагается закрепить понятие молодой семьи, ведущей кочевой образ жизни», — рассказал он. Парламентарии единогласно выступили за введение мер поддержки.