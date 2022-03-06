«Газпром» забронировал часть мощности «Ямала-Европы»

«Газпром» снова забронировал часть мощности газопровода «Ямал — Европа» для прокачки газа через Польшу. Компания сделала заказ на полные газовые сутки. Об этом свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.

Согласно данным аукциона, «Газпром» выкупил мощности в объеме порядка 250 тысяч кубометров в час. Всего предлагалось забронировать 3,7 миллиона кубометров. Это значит, что российская компания заказала почти 7% об общего объема.

Воспользоваться мощностями «Газпром» сможет в период с 08:00 6 марта до 08:00 7 марта. При этом компания забронировала дополнительно 1,4 миллиона кубометра для прокачки газа на конец газовых суток с 22:00 5 марта до 08:00 6 марта.

Впервые за долгое время «Газпром» выкупил мощности «Ямала — Европы» на все газовые сутки в четверг, 3 марта. Затем компания забронировала магистраль и на всю пятницу, а потом продлила заказ и на субботу.

В конце февраля «Газпром» сообщил, что Европа потратила весь закачанный летом газ. По его словам, хранилища газа полностью опустошены, а восполнение запасов станет серьезным вызовом.