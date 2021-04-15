Ямал присоединился к проекту «Ямальское долголетие»

Региональный проект «Ямальское долголетие» стартовал в Ямале. В рамках него пенсионеры могут найти себе хобби по душе. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

Пожилые люди могут посещать мастер-классы по различным направлениям. Например, изучать английский язык, повысить навыки пользования компьютером и интернетом ил заняться гимнастикой. К проекту присоединились 23 организации.

Также открыта группа здоровья, в которой пенсионеры могут заниматься гимнастикой и учиться правильно питаться.

«Несмотря на то, что я занимаюсь спортом, чувствую, что начали болеть суставы. Подумала: может я чего-то не знаю, может, что-то новое здесь узнаю для себя? Поэтому и пришла», — рассказала пенсионерка, которая присоединилась к одной из групп.