Яйцо динозавра нашли в одной из посылок итальянские таможенники

Яйцо динозавра нашли среди посылок, которые должны были попасть в Италию. Его обнаружила таможенная служба в аэропорту итальянского города Бергамо. Об этом сообщило местное издание Giornale di Brescia.

Таможенники выяснили, что окаменелая яичная скорлупа динозавра прибыла из Малайзии — покупатель приобрел необычный товар в одном из интернет-магазинов. При этом сопроводительные документы оказались сомнительными — по данным издания, сертификат на посылку выдало несуществующее ведомство.

Сотрудники таможни аэропорта Орио-аль-Серио, которые обнаружили необычную покупку, сообщили о ней в Управление археологии провинций Бергамо и Брешии. Ученые, которые исследовали содержимое посылки, выяснили, что это — яйцо шунозавра. Речь идет о крупном динозавре, который питался растениями и обитал на территории современного Китая.

По данным издания, получатель посылки от нее отказался. Из-за того что у яйца не было надлежащих сертификатов, оно оказалось в распоряжении Италии. Вскоре археологический экспонат передадут в экспозицию одного из музеев.