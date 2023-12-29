29 декабря 2023, 20:54
«Яйца есть? Надо Путину перекинуть». Лукашенко поручил поделиться с Россией яйцами
Президент Белоруссии Лукашенко поручил поделиться с Россией куриными яйцами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал на открытии нового торгового центра в Минске, где представлены товары местных производителей. Там он пообщался с директором Витебской бройлерной птицефабрики Анной Норкус. Подробности опубликовало БелТА.
В фирменном магазине птицефабрики Лукашенко спросил гендиректора, есть ли на предприятии яйца, памятуя о просьбе президента России Владимира Путина поделиться этим продуктом
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«Яйца есть? Надо Путину перекинуть», — заявил Лукашенко, получив положительный ответ.
«Мы им помогаем, но им все мало», — ответила Норкус.
Правительство РФ приняло решение о беспошлинном импорте яиц в первом полугодии 2024 года. Принятая мера позволит ввезти в Россию около 1,2 миллиарда яиц и стабилизировать цены на продукт.
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