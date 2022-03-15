Яхту российского предпринимателя за $140 млн арестовали в Испании

Испанские власти арестовали яхту российского бизнесмена. Стоимость судна составляет 140 миллионов долларов. Об этом сообщил председатель правительства страны Педро Санчес.

«Сегодня мы наложили арест, технически говорят, что она временно обездвижена, на яхту одного из ключевых олигархов, мы говорим о яхте, которую можно оценить примерно в 140 миллионов долларов», — сказал Санчес в интервью телеканалу LaSexta.

Испанский премьер заявил об аресте судна после вопроса журналиста об эффективности антироссийских санкций. Речь шла об ограничительных мерах, объявленных странами Запада на фоне ситуации вокруг Украины.

По словам Санчеса, яхту арестовали в порту Барселоны. При этом он не стал уточнять, о каком именно российском бизнесмене говорит.

Ранее яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко конфисковали в Италии. Предприниматели оказались в санкционном списке Евросоюза. Яхту главы «Северстали» нашли в городе Империя. Судно Тимченко стояло в порту Сан-Ремо. Конфискацию проводили в присутствии адвокатов владельцев яхт.