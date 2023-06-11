Мир 11 июня 2023, 17:53 Яхта с британскими туристами загорелась на египетском курорте The Guardian: три британских туриста пропали после пожара на яхте на курорте Египта Соцсети

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Туристическая яхта Hurricane загорелась на Красном море около побережья Египта. На борту находились 15 британских туристов, которые отправились в путешествие пять дней назад. После пожара, который возник в воскресенье, 11 июня, три человека пропали без вести. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на офис губернатора штата.

По официальным данным, египетские спасатели доставили на сушу с горящего судна 12 туристов и столько же членов экипажа. Их разместили в гостиницах дайвинг-курорта Марса Шагра.

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Для поиска трех пропавших туристов в море вышла специальная разведывательная группа. По предварительной информации, причиной возникновения огня на яхте стало короткое замыкание. По словам очевидцев, пожар на судне начался, когда оно находилась на расстоянии девяти километров от берега.

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило исчезновение трех человек на египетском курорте и подчеркнуло, что находится в постоянном контакте с властями африканской страны.

Это не первое происшествие на египетских курортах на этой неделе. Молодой турист из России погиб на побережье Хургады после нападения акулы. По словам отдыхающих, после атаки морского хищника власти приказали закрыть все пляжи, потому что кровь могла привлечь опасных сородичей подводного людоеда.

Генеральное консульство России призвало соотечественников сохранять бдительность во время купания и дайвинга и четко следовать указаниям сотрудников гостиниц и береговой охраны.