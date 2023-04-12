Мир 12 апреля 2023, 09:46 Ядовитый дым окутал город в США из-за пожара на заводе по переработке отходов Более 2 тысяч жителей Индианы эвакуируют из-за пожара на заводе по переработке отходов Википедия

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Эвакуация понадобилась более чем двум тысячам жителей города Ричмонд в американском штате из-за пожара на заводе по переработке отходов. Ядовитый дым распространяется по округу, сообщил телеканал CNN. Люди сняли видео с места ЧП.

На кадрах видны огромные клубы черного дыма, уходящего в небо.

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«Пожар начался во вторник днем ​​на заводе по переработке отходов в городе Ричмонд на востоке Индианы. [Из здания] идет ядовитый дым, около 2000 человек приказано эвакуировать», — сказано в сообщении канала.

По его данным, огонь придется тушить несколько дней. По предварительной информации, на заводе горит пластмасса. Начальник пожарной охраны Ричмонда Тим Браун уточнил, что пожар начался в трейлере, стоящем около одного из зданий предприятия. Позже пламя перекинулось и на сам завод.

При этом полиция Индианы уточнила, что речь идет о бывшей фабрике Hoffco, ее закрыли еще в 2009 году. Об этом написала «Российская газета».