Ядовитая утечка произошла на индийском химзаводе. Пострадали 5000 человек

На предприятии LG Polymers в индийском штате Андхра-Прадеш произошла утечка ядовитой жидкости. В больницы попали тысячи человек. Известно минимум о 10 погибших.

ЧП произошло в ночь на 7 мая, сообщила газета Times of India. Известно, что разлился стирол. Это бесцветное токсичное вещество, которое применяют для производства различных полимеров. Если вдохнуть его пары, то вероятны головные боли. Длительное воздействие вещества ведет к заболеваниям печени и нервной системы.

После случившегося на химзаводе среди местных жителей началась паника. Некоторые люди потеряли сознание прямо на дороге, у некоторых начались проблемы с дыханием, они жаловались на высыпания на теле и рябь в глазах.

Скончались по меньшей мере 10 человек. Среди погибших — восьмилетняя девочка и два пожилых индийца. Госпитализация потребовалась более пяти тысячам местных жителей.

Власти обратились к населению с призывом покинуть дома и отправиться в безопасные зоны. Людям рекомендуют не выходить на улицу без маски. Ее необходимо смочить водой — так можно защитить себя от ядовитых испарений.

Людей из районов рядом с предприятием эвакуируют представители Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.