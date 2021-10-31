Ядерный чемоданчик Байдена на саммите G20 засняли на видео

Ядерный чемоданчик президента США Джо Байдена, который сопровождал главу Белого дома на саммите G20 в Риме, удалось запечатлеть на видео. Кейс был помещен в кожаную сумку. В нем находится оборудование, которое получило название «устройство судного дня».

На видео, которое опубликовала газета «Известия», можно заметить, как один из членов делегации президента США несет в руке ядерный чемоданчик.

Такая сумка, по словам директора Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, это устройство для связи, которое входит в состав автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами.

В марте пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что лидер государства Владимир Путин всегда имеет при себе все необходимые стратегические средства связи, в том числе ядерный чемоданчик. Песков уточнил, что необходимые средства связи находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны мира.