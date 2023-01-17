Мир 17 января 2023, 22:37 Ядерные торпеды «Посейдон» назвали способом отправить НАТО на дно Express: ядерные торпеды «Посейдон» могут отправить НАТО на дно РИА «Новости»

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Россия может потопить НАТО, устроив цунами с помощью новейших ядерных торпед «Посейдон». С таким заявлением выступил обозреватель британской газеты Express Джек Уолтерс.

«Российские ядерные торпеды <…> способны погрузить Великобританию в морскую пучину», — написал он.

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Автор статьи подчеркнул, что оружие издает минимальный уровень шума и обладает маневренностью. Такие характеристики делают торпеды практически неуязвимыми для сил НАТО. Одна атомная подлодка может нести сразу шесть ядерных торпед.

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Обозреватель издания напомнил, что первый боекомплект торпед «Посейдон» уже изготовили. В ближайшее время его доставят на подлодку «Белгород». По словам Уолтерса, Россия может использовать торпеды у южного побережья Украины или в тех местах, где базируются корабли Североатлантического альянса.

Ранее военный историк Юрий Кнутов отметил, что Запад боится российских «Посейдонов», так как они имеют глобальную дальность. Торпеды могут преодолевать тысячи километров на большой скорости и на большой глубине.