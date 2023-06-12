Мир 12 июня 2023, 10:59 Ядерные державы нарастили стратегический потенциал на фоне конфликта на Украине SIPRI: Россия и США увеличили число развернутых ядерных боеголовок Пресс-служба Минобороны

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Государства, владеющие ядерным оружием, наращивают свой арсенал и увеличили число развернутых боеголовок на фоне украинского конфликта. На это указал Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно отчету организации, в январе 2023 года ядерные державы суммарно имели порядка 12 512 боеголовок, из этого числа около двух тысяч единиц ядерного оружия, принадлежащих в основном России и США, находятся в постоянной боевой готовности. SIPRI уточняет, что лидерами по числу развернутых боеголовок являются Соединенные Штаты и РФ. За ними следуют Франция и Великобритания. Китай также наращивает свой ядерный потенциал, другие страны, скорее всего, последуют его примеру.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии начнется после 7-8 июля. Он подчеркнул, что боеприпасы разместят в специальном хранилище.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович указал, что проводимая политика по наращиванию вооружений европейских стран не оставила Белоруссии выбора, кроме размещения на своей территории российского тактического ядерного оружия.