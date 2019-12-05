Ядерные бомбы F-35 появятся в Израиле

По словам издания, на каждый истребитель установят ядерные бомбы или ракеты. Это серьезная угроза для Ирана и Сирии.

В настоящее время Израиль имеет около 100 боеголовок. Вооруженные силы страны владеют ракетами наземного базирования «Иерихон», подводными лодками класса «Дельфин» с крылатыми ракетами и 18 истребителями F-15I с ракетами Gabriel.

Предполагается, что новые истребители получат специальные боеприпасы, спрятанные во внутренних отсеках. Таким образом, самолетам удастся незаметно попадать в воздушное пространство соперника.

В ближайшее время американские F-35 оснастят высокоточными ядерными бомбами В-61-12. Израильские истребители могут их получить при разрешении США.