Ядерные бомбы F-35 появятся в Израиле
К концу 2024 года в Израиле будет минимум 50 ядерных бомб F-35. Пока у восточной страны лишь пять самолетов, сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на The National Interest.
По словам издания, на каждый истребитель установят ядерные бомбы или ракеты. Это серьезная угроза для Ирана и Сирии.
В настоящее время Израиль имеет около 100 боеголовок. Вооруженные силы страны владеют ракетами наземного базирования «Иерихон», подводными лодками класса «Дельфин» с крылатыми ракетами и 18 истребителями F-15I с ракетами Gabriel.
Предполагается, что новые истребители получат специальные боеприпасы, спрятанные во внутренних отсеках. Таким образом, самолетам удастся незаметно попадать в воздушное пространство соперника.
В ближайшее время американские F-35 оснастят высокоточными ядерными бомбами В-61-12. Израильские истребители могут их получить при разрешении США.