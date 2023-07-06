Мир 06 июля 2023, 12:21 Ядерные боеприпасы начали перемещать из России в Белоруссию Лукашенко: определенное число российских ядерных боеголовок переместили в Белоруссию РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что определенное количество российских ядерных боеголовок переместили в республику. Об этом сообщил ТАСС.

«Определенное количество ядерных боеголовок перемещено на территорию Белоруссии», — сказал белорусский лидер.

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Он выразил уверенность, что Россия посоветуется с Белоруссией в случае применения ядерного оружия.

Лукашенко обратил внимание, что боеголовки разместили в стране исключительно в оборонительных целях.

В начале июля Лукашенко отмечал, что находящееся на территории республики ядерное оружие никогда не пригодится. Он подчеркнул, что завоз боеголовок был его инициативой.

Лукашенко не увидел угрозы для Белоруссии со стороны ЧВК «Вагнер». По его словам, частная военная компания не навредит стране и в случае необходимости встанет на ее защиту.