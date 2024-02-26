Мир 26 февраля 2024, 07:50 Ядерную войну не исключили в результате конфликта на Украине ICAN: украинский конфликт рискует перерасти в ядерную войну РИА «Новости»

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Украинский конфликт может перерасти в ядерную войну. Такое мнение выразила в беседе с РИА «Новости»координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

Она отметила, что за последние два года неоднократно поднимались вопросы ядерной эскалации.

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«Такая эскалация увеличивает риск случайного или преднамеренного ядерного конфликта», — подчеркнула эксперт.

Сандерс-Закре призвала «владельцев» ядерного оружия проявлять осторожность в своей риторике. По ее мнению, единственный надежный путь предотвращения подобной эскалации — ликвидировать все ядерные арсеналы.

Риск применения подобного оружия, по ее мнению, особенно высок. Как напомнила эксперт, некоторые обладающие им страны вовлечены в активный конфликт. А Договор о запрещении ядерного оружия — единственный многосторонний документ, который обеспечивает поддающийся проверке путь к ликвидации ядерного оружия.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что угроза применения этого опасного вида оружия существует. По его словам, «часы сильно ускорились» в этом направлении.