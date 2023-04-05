Мир 05 апреля 2023, 05:28 Ядерную войну между США и Россией назвали неизбежной Экс-сотрудник Белого дома Робертс: ядерная война между США и Россией неизбежна YouTube

Читать 360tv в

Ядерная война между США и Россией неизбежна из-за безрассудной политики американских властей. Об этом заявил бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.

По словам автора материала, США в своем стремлении к глобальной гегемонии «хотят уничтожить препятствие в виде России», однако такая тенденция приведет к ядерной войне.

Реклама

«Несколько раз [президент РФ] Владимир Путин делал публичные заявления о том, что Запад намерен уничтожить Россию. Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, донельзя глуп и безответственен, чтобы убеждать Кремль в намерении уничтожить Россию», — написал Робертс.

Он добавил, что теперь Москва не доверяет никаким заверениям из Вашингтона, а действия неоконсерваторов, контролирующих ключевые правительственные учреждения Соединенных Штатов, привели к «крупному провалу» во внешней политике США, из которого «нет выхода».

«Перестаньте беспокоиться о будущем <…> его у вас нет», — заявил экс-сотрудник Белого дома.

Ранее Китайская Народная Республика вместе с Россией объяснили, что в ядерной войне победителей не бывает. Лидеры обеих стран призвали все ядерные державы максимально снижать риски любого вооруженного конфликта.