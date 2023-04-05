05 апреля 2023, 05:28
Ядерную войну между США и Россией назвали неизбежной
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: ядерная война между США и Россией неизбежна
Ядерная война между США и Россией неизбежна из-за безрассудной политики американских властей. Об этом заявил бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.
По словам автора материала, США в своем стремлении к глобальной гегемонии «хотят уничтожить препятствие в виде России», однако такая тенденция приведет к ядерной войне.
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«Несколько раз [президент РФ] Владимир Путин делал публичные заявления о том, что Запад намерен уничтожить Россию. Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, донельзя глуп и безответственен, чтобы убеждать Кремль в намерении уничтожить Россию», — написал Робертс.
Он добавил, что теперь Москва не доверяет никаким заверениям из Вашингтона, а действия неоконсерваторов, контролирующих ключевые правительственные учреждения Соединенных Штатов, привели к «крупному провалу» во внешней политике США, из которого «нет выхода».
«Перестаньте беспокоиться о будущем <…> его у вас нет», — заявил экс-сотрудник Белого дома.
Ранее Китайская Народная Республика вместе с Россией объяснили, что в ядерной войне победителей не бывает. Лидеры обеих стран призвали все ядерные державы максимально снижать риски любого вооруженного конфликта.
Ядерное оружие
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Россия
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