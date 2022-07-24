Huawei заподозрили в перехвате секретных данных о ядерном арсенале США

Оборудование китайской компании Huawei, используемое на вышках сотовой связи вблизи американских военных баз в сельской местности, способно перехватывать секретные данные о ядерном потенциале США. Сотрудники Федерального бюро расследований начали проверку этой информации, написал на официальном сайте телеканал CNN.

Согласно источнику, который знаком с этим вопросом, ФБР установило, что китайское оборудование способно перехватывать и нарушать строго ограниченные коммуникации Министерства обороны. В том числе используемые Стратегическим командованием США, которое наблюдает за ядерным оружием страны.

При этом специалисты выразили мнение, что с технической точки зрения невероятно сложно доказать, что тот или иной пакет данных украли или отправили за границу.

Но многочисленные источники, знакомые с ходом расследования, сообщили журналистам, что нет никаких сомнений в том, что оборудование Huawei способно перехватывать не только коммерческий сотовый трафик, но и ограниченные радиоволны, используемые американскими военными.

В марте прошлого года депутат Европарламента от ФРГ Маркус Бухайт заявил, что КНР способна вести слежку с помощью 5G-сетей.