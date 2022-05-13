Великобритания потратит больше 140 миллионов евро на развитие ядерной энергетики

Власти Великобритании потратят 146 миллионов евро на развитие собственной программы ядерной энергетики. Об этом сообщила пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

Власти Великобритании намерены сделать атомную энергетику основой в национальной энергетической структуре. Они откроют фонд для поддержки стимулирования конкуренции отрасли и введения новых разработок в ядерной энергетике.

«Ядерная энергетика занимает центральное место в нашем долгосрочном плане по укреплению энергетической безопасности Великобритании с помощью более дешевой, чистой отечественной энергии», — заявил министр Кваси Квартенг.

Фонд содействия развитию ядерной энергетики будущего поможет реализовать стремление правительства утвердить восемь новых реакторов к 2030 году, как это предусмотрено британской Стратегией энергетической безопасности.

Он будет предоставлять целевые, распределяемые на конкурсной основе государственные гранты, которые помогут проектам по строительству атомных станций, включая малые модульные реакторы, привлечь частные инвестиции, необходимые для их реализации.